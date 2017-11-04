Таргетированная реклама в Facebook

Есть развлекательная фан-страница в Facebook.

Ищем специалиста, который сможет настроить и вести РК для получения подписчиков ценой в 1 руб и менее. Первая цель - 50к подписчиков.

Интересуют женщины, русскоязычная аудитория, весь мир.

Можем договорится как на фиксированный оклад (с предоплатой и полной оплатой по достижении цели), так и % от рекламного бюджета.

P.S. У меня самого получается привлекать подписчиков по цене 1,3р (до этого никогда не работал с рекламой Facebook).

В заявке предложения по оплате, срокам и опыте работы