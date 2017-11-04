Привлечение подписчиков на инстаграм -Сервис по ремонту телефонов ноутбуков Методы любые(Реклама,постинг,массфолловинг,масслайкинг т.д) Для нас главная: Цена привлечения реального подписчика Время Работы:2 Недели В том случае если результаты хорошие, работа ...
Таргетированная реклама в Facebook
Есть развлекательная фан-страница в Facebook.
Ищем специалиста, который сможет настроить и вести РК для получения подписчиков ценой в 1 руб и менее. Первая цель - 50к подписчиков.
Интересуют женщины, русскоязычная аудитория, весь мир.
Можем договорится как на фиксированный оклад (с предоплатой и полной оплатой по достижении цели), так и % от рекламного бюджета.
P.S. У меня самого получается привлекать подписчиков по цене 1,3р (до этого никогда не работал с рекламой Facebook).
В заявке предложения по оплате, срокам и опыте работы
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