ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ: Запустить Facebook, Instagramm, вКонтакте (таргет, ретаргет). Тематика: майнеры (устройства для произвосдтва криптовалюты, биткоинов и т.д.). ТЗ: приложено к проекту. Маркетинговые материалы (аудитория, офферы, аналитика ...
Группа в контакте
необходимо получение в друзья 500 человек, требование не боты, пол (30/70), возраст, 3-4 населенных пунктов московской области. По результатам отчет в экселе
Заявки фрилансеров
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