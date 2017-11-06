ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:

Запустить Facebook, Instagramm, вКонтакте (таргет, ретаргет).

Тематика: майнеры (устройства для произвосдтва криптовалюты, биткоинов и т.д.).

ТЗ: приложено к проекту.

Маркетинговые материалы (аудитория, офферы, аналитика и т.д.) пришлю исполнителю.

Данная задача это только первый шаг в сотрудничестве.

Так как планы на лидов в нашей организации растут, и сможем увеличивать бюджет на проработку рекламных кампаний и баланс рекламных систем.

СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА:

Оплата за задание: 12’000 руб

За хорошо выполненное задание, гарантирую написание развернутого положительного отзыва, который принесет вам еще больше заказов от других заказчиков. И возможность вам ссылаться на меня, для подтверждения качества вашей работы.

Если нужно, то предоставлю вам текстовый отзыв, свое фото, свои контакты (включая телефон) и ссылку на страницу вКонтакте (чтобы показать свою “реальность” вашим будущим заказчикам).

Также могу написать благодарственное письмо (пример: http://s018.radikal.ru/i524/1311/95/81578cecc4e7.jpg ).

И конечно, возможность нашего дальнейшего сотрудничества.

P.S. Если нужен отзыв или благодарственное письмо, то попросите меня об этом после выполнения задания.

СРОКИ:

Сроки горят. Требуется запустить 06 ноября 2017.

Кто готов взяться, пишите!