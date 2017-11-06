Тема – саморазвитие. Будет бесплатный тренинг по предназначению в закрытой группе, в конце ноября. Нужно около 3000-4000тысяч человек группа и рассылка в процессе создания Трафик нужен независимо в ...
Запустить Facebook, Instagramm, вКонтакте (таргет, ретаргет)
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:
Запустить Facebook, Instagramm, вКонтакте (таргет, ретаргет).
Тематика: майнеры (устройства для произвосдтва криптовалюты, биткоинов и т.д.).
ТЗ: приложено к проекту.
Маркетинговые материалы (аудитория, офферы, аналитика и т.д.) пришлю исполнителю.
Данная задача это только первый шаг в сотрудничестве.
Так как планы на лидов в нашей организации растут, и сможем увеличивать бюджет на проработку рекламных кампаний и баланс рекламных систем.
СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА:
Оплата за задание: 12’000 руб
За хорошо выполненное задание, гарантирую написание развернутого положительного отзыва, который принесет вам еще больше заказов от других заказчиков. И возможность вам ссылаться на меня, для подтверждения качества вашей работы.
Если нужно, то предоставлю вам текстовый отзыв, свое фото, свои контакты (включая телефон) и ссылку на страницу вКонтакте (чтобы показать свою “реальность” вашим будущим заказчикам).
Также могу написать благодарственное письмо (пример: http://s018.radikal.ru/i524/1311/95/81578cecc4e7.jpg ).
И конечно, возможность нашего дальнейшего сотрудничества.
P.S. Если нужен отзыв или благодарственное письмо, то попросите меня об этом после выполнения задания.
СРОКИ:
Сроки горят. Требуется запустить 06 ноября 2017.
Кто готов взяться, пишите!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно набрать подписчиков в Facebook и Twitter.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
ля сайта elon-musk.ru/ требуется нрекламный план по соц сетям и продвижению. Все подробности кандидату. Перед ответом ознакомьтесь с тематикой сайт elon-musk.ru/ .Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Привлечение подписчиков+отзывы. Группа по продаже одежды, нужны реальные подписчики из города (основная масса).Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт7 лет назад
Живые ( Русскоязычные) подписчики в группу новостного сайта https://www.facebook.com/Abomus-Германия-633054706872137/ подписчики нужны только из Германии!!! и только Русскоязычные!!! другие предложения не интересны!!!Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть развлекательная фан-страница в Facebook. Ищем специалиста, который сможет настроить и вести РК для получения подписчиков ценой в 1 руб и менее. Первая цель - 50к подписчиков. Интересуют женщины, ...Закрыт7 лет назад
Привлечение подписчиков на инстаграм -Сервис по ремонту телефонов ноутбуков Методы любые(Реклама,постинг,массфолловинг,масслайкинг т.д) Для нас главная: Цена привлечения реального подписчика Время Работы:2 Недели В том случае если результаты хорошие, работа ...Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт7 лет назад
Посты + таргет реклама. Всё на английском языке. Компания в СШАЗакрыт7 лет назад
- $50
Здравствуйте. Требуется размещение стилизованных постов в VK и Instagram. В Vk вам скидываю ссылку на пост с картинками, вам нужно его редактировать в Adobe Ilustrator с помощью готового шаблона (вам предоставлю+дам инструкцию,если забыли как ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $170
SMM ведение 3 групп в ВК и 3 в Исте Подробно в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1fhQl0OnYpZUyn99pwmiPf2bpIUCOZiIq_Rd4MEw3GIA/edit?usp=sharing От вас: 1. Портфолио (ссылка) с результатами в цифрах. Сколько вложено денег в проект, какой результат в цифрах(достижение ...Закрыт7 лет назад