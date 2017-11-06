Требуется настройка рекламной компании в facebook в европейских странах. Реклама приложения на андроид.
Продающий текст для 9ти объявлений
Необходимо зареврайтить 10ть объявлений-постов (соц. сети),чтоб они были бы продающие ,а не информативные.
Я предоставляю текст (акции,информация о вебинарах), нужно переписать текст,подсказать в какой форме публиковать (опрос,конкурс или ещё чего).
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