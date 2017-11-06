Продающий текст для 9ти объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки213 просмотров

Необходимо зареврайтить 10ть объявлений-постов (соц. сети),чтоб они были бы продающие ,а не информативные.

Я предоставляю текст (акции,информация о вебинарах), нужно переписать текст,подсказать в какой форме публиковать (опрос,конкурс или ещё чего).

8 лет назад
rozhkov007
Денис 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров