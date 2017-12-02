rozhkov007

Необходима разработка генплана и проработка ландшафтного дизайна земельного участка 12 соток. На участке присутствует некоторое количество деревьев и запланировано строение (проект выбран, внешняя отделка нет). Необходимо определить место заезда на участок ,место парковки, ...
- Ландшафтный дизайн6 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо нарисовать анимимированные картинки символизирующие успешное и неуспешное выполнение задание учеником , предложить другую анимацию для увеличения игровой составляющей обучающего тренажера.Анимация5 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть документ 70 стр. в pdf необходимо перевести в редактируемый формат (word) ,чтоб можно было редактировать самостоятельно. https://yadi.sk/i/buKRCKebr-inGAЗавершен6 лет назад
Требуется написать 5ть статей (возможны и дальнешие заказы) каждая: примерно 2500-3000 символов без пробелов (350 - 600 слов) , 100% уникальность,не более 15% воды,не более 20% заспама. Примерные темы ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт6 лет назад
После установки плагина "woo slide card" слетели стили в одном из разделов сайта (закреплённая шапка с меню выводится криво) Надо пофиксить в нашей кастомной теме WP.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно на карте прокладывать маршрут с учётом заправок. У организации есть список заправок на которых автомобили могут заправляться. Задаётся начальный уровень топлива в баке,расход автомобиля,размер бака , точки маршрута. Необходимо построить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть мини игра -детский развивающий тренажер, надо оформить в виде плагина к wordpress, интегрировать в систему статистики.Закрыт6 лет назад
Необходима правка шаблона сайта на wordpress т.к. в части магазина (wocommerce) всё убого (размеры фотографий товаров слишком большие,не хватает фильтров,виджет корзины). Надо привести в приемлемый вид.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо к каждой букве русского алфавита выполнить сформулированное графическое изображение (всего 33). Изображения должны быть в едином стилистическом исполнении. Изображения должны быть авторскими. Договор с юр.лицом,полная передача авторских прав на юрлицо. ...Иллюстрации и Рисунки31 заявкаЗакрыт6 лет назад
сайт на WP требуется подобрать (или доработать , или разработать) удобный плагин для детского клуба с указанием расписаний групп (несколько клубов,несколько групп в клубах). + запись в группу + указывается количество оставшихся ...Закрыт7 лет назад
Есть реализация на unity, надо расширить функционал и реализовать определённый интерфейс на treejs. Модель тяжелая, поэтому есть задачи по динамической подгрузке. Проект длинный,работы много. ТЗ предоставлю по запросу, указывайте стоимость своей почасовки.Закрыт7 лет назад
WP,своя кастомная тема. сейчас при добавлении второго и ниже уровней меню (стандартным способом в WP) они статично выводится все в верхнем меню. Сейчас максимум три уровня вложенности. Надо сделать,чтоб они были скрываемыми ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется собрать целевую аудиторию для таргетинговой рекламы . + Зареврайтить рекламные посты для повышения эффективности, подготовить баннеры (видео? или что то для привлечения внимания) + подобрать политику формирования бюджета на таргетинговую рекламу. Т.о. ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо создать РК в adwordsКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется настройка рекламной компании в яндекс директе и google. Сейчас работает со слишком большим расходом,надо уменьшить ежемесячный бюджет.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть некоторое количество лидов в crm bitrix. Нужна девушка для обработки исходящими обращениями в ВК, исходящие телефонные звонки (ip телефония). Тематика - детский клуб развития.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Пример скана и пример файла прилагаю. лот из 12 страниц. 1 страница скана = 1 лист в excel. Все страницы в один файл (12 листов excel в одной "книге" excel). на ...Завершен7 лет назад
Необходимо со сканов набрать excel файлы. Пример скана и пример файла прилагаю. Всего 58 страниц. 1 страница скана = 1 лист в excel. Все страницы в один файл (58 листов excel ...Завершен7 лет назад
Необходимо со сканов набрать excel файлы. Пример скана и пример файла прилагаю. Всего 58 страниц. 1 страница скана = 1 лист в excel. Все страницы в один файл (58 листов excel ...Завершен7 лет назад