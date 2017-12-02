rozhkov007

Денис rozhkov007

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

offroadster
Такац 
42 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
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Очень доволен работой. Внятно поставлена задача. В ходе работы заказчик был на связи, все вопросы были решены. Моментальная оплата.
Успешно взаимодействовали. Результат достигнут в короткие сроки и ожидаемого качества. Буду повторно обращаться.
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SergoNet
Сергей 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Правки шаблона WordPress (в части woocommerce)
WooCommerceWordPress
Приятный на общение заказчик, идет на встречу, если что то не так, оплата вовремя.
Ответственный исполнитель, за мелкие доработки берется даже без предоплаты.Всегда на связи.
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thongx
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Wp сделать скрывающимися пункты меню
WordPress
Хороший заказчик, четко обозначил задачу, вовремя оплатил.
Работали, всегда на связи, задаёт нужные вопросы, качественно и за умеренную цену (мелкие заказы даже без предоплаты). рек.
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thongx
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Починка\правка css
CSSWordPress
Хороший заказчик, четко обозначил задачу, вовремя оплатил.
работали, быстро,качественно,на связи,даже без предоплаты (заказ мелкий).
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Svetlana_Leb
Светлана 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$120
10 баллов
7 лет назад
Создать РК в adwords
Google Ads
Все отлично. Рекомендую
Работаем не в первый раз. Заказал дальше и поддержку РК.
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