Ген план и ландшафтный дизайн участка 12 соток

  1. Биржа фриланса
  2. Ландшафтный дизайн
Закрыт6 заявок359 просмотров

Необходима разработка генплана и  проработка ландшафтного дизайна земельного участка 12 соток.

На участке присутствует некоторое количество деревьев и запланировано строение (проект выбран, внешняя отделка нет).

Необходимо определить место заезда на участок ,место парковки, дорожки, необходимость изменения рельефа, место установки бани и пр.

Срок выполнения -  неделя.

5 лет назад
rozhkov007
Денис 
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