Необходимо выполнить построение объектов с элементами ландшафтного дизайна на участке загородного дома средствами программы архикад. По ходу выполнения работы, для поэтапной ее детализации, необходимо делать скрины и давать пояснения. Выполнить визуализацию проекта, размер картинки не менее 12 см ...
Дизайн проекта по комплексному благоустройству территории
ДД!
Общественная территория, подлежащая благоустройству, находится в границах земельного участка с площадью 58 244 кв.м.
Этот участок представляет собой уголок естественного леса в городе, на берегу реки Черемшан. Озеленение представлено в основном ивами и тополями, а также подлеском. Вся территория находится в тени высоких деревьев, поэтому может использоваться в основном для прогулок и тихого отдыха.
Основное концептуальное идейное наполнение территории заключается в создании уютного, комфортного пространства для прогулок и свободного времяпровождения различных групп населения. В основу дизайн-проекта должен быть положен концептуальный и комплексный подход: Архитектурно-планировочное решение, художественное оформление, предметное наполнение и озеленение должны быть выполнены в едином стиле и способствовать раскрытию общей концепции. Созданная концепцией среда должна быть достаточно современной, комфортной для жителей и гостей.
Дизайн-проектом необходимо предусмотреть: - входные зоны с указателями; -пешеходные дорожки (возможно с применением подсветки) или иных покрытий; - укладку бортового камня и поребрика; - устройство системы освещения территории, светильники для подсветки архитектурных акцентов территории; - установку современных и эргономичных малых архитектурных форм (скамьи, урны, арт-объекты); - современное ландшафтное озеленение территории; - устройство системы видеонаблюдения; - использовать в озеленении различные виды древесно-кустарниковой растительности. Озеленение должно соответствовать объемно-планировочной структуре. В дизайн-проект предусмотреть беспрепятственный доступ маломобильных групп населения.
Стоимость и сроки.
По запросу высылаю полное ТЗ.
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