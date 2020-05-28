Дизайн проекта по комплексному благоустройству территории

ДД!

Общественная территория, подлежащая благоустройству, находится в границах земельного участка с площадью 58 244 кв.м.

Этот участок представляет собой уголок естественного леса в городе, на берегу реки Черемшан. Озеленение представлено в основном ивами и тополями, а также подлеском. Вся территория находится в тени высоких деревьев, поэтому может использоваться в основном для прогулок и тихого отдыха.

Основное концептуальное идейное наполнение территории заключается в создании уютного, комфортного пространства для прогулок и свободного времяпровождения различных групп населения. В основу дизайн-проекта должен быть положен концептуальный и комплексный подход: Архитектурно-планировочное решение, художественное оформление, предметное наполнение и озеленение должны быть выполнены в едином стиле и способствовать раскрытию общей концепции. Созданная концепцией среда должна быть достаточно современной, комфортной для жителей и гостей.

Дизайн-проектом необходимо предусмотреть: - входные зоны с указателями; -пешеходные дорожки (возможно с применением подсветки) или иных покрытий; - укладку бортового камня и поребрика; - устройство системы освещения территории, светильники для подсветки архитектурных акцентов территории; - установку современных и эргономичных малых архитектурных форм (скамьи, урны, арт-объекты); - современное ландшафтное озеленение территории; - устройство системы видеонаблюдения; - использовать в озеленении различные виды древесно-кустарниковой растительности. Озеленение должно соответствовать объемно-планировочной структуре. В дизайн-проект предусмотреть беспрепятственный доступ маломобильных групп населения.

Стоимость и сроки.

По запросу высылаю полное ТЗ.