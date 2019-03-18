Правки шаблона WordPress (в части woocommerce)

Интернет-магазиныЗавершен7 заявок206 просмотров
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Необходима правка шаблона сайта на wordpress т.к. в части магазина (wocommerce) всё убого (размеры фотографий товаров слишком большие,не хватает фильтров,виджет корзины).

Надо привести в приемлемый вид.

WordPressWooCommerce
5 лет назад
rozhkov007
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
SergoNet
Сергей 
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$25
1 день
Ответственный исполнитель, за мелкие доработки берется даже без предоплаты.Всегда на связи.
Приятный на общение заказчик, идет на встречу, если что то не так, оплата вовремя.