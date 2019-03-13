Установка и настрока темы дизайна для webasyst

Интернет-магазиныЗакрытнет заявок139 просмотров
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Добрый день, необходимо поменять тему дизайна у интернет-магазина.

Новая тема эта - https://www.webasyst.ru/store/theme/euroshop/ 

Примерные цены от вас и сроки работы. Опыт в работе с данным движком.

5 лет назад
prodvi2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад