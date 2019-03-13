Интернет-магазин на Opencart - натяжка и настройка функционала

Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок175 просмотров
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Имеется 11 свёрстанных страничек интернет магазина.

Необходимо натянуть их на CMS Opencart с настройкой функционала.

Из функционала:

1) Синхронизация с 1с

2) Метки транспортных кампаний на карте(сдек, деловые линии) на карте в контактах. Города берутся все по России

3) Всё остальное - типичное для интернет-магазина(отзывы, комментарии, корзина с подключением платёжной системы, корзина и т.д.)

Указывайте срок разработки(он ограничен) и примерную стоимость в заявках. 

OpenCart
5 лет назад
NikSSMTV
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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