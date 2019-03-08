Создать сайт на основе ТЗ и дизайн проекта

Необходимо создать сайт (выбрать наиболее подходящую платформу, которая справится с большими объемами товаров от сайтов поставщиков, а так же будет удобна в администировании. Желательно выбирать из бесплатных.

Домен сайта - mimi-home.ru. Хостинг еще не подобран.

Исходники дизайн проекта будут предоставлены после договоренностей по срокам и стоимости.

ТЗ и картинки сайта прикреплены к заказу.