Исправление ошибок корзины

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок156 просмотров
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Добрый день! 

Сайт на oc.store 2.3

Требуется сделать правки в корзине.

1) исправить ошибку ввода телефона с мобильное версии. При вводе символы примера заполнения не стираются, а остаются.

2) исправить баг при оформлении заказа. При нажатии подтвердить, зависает и ничего не происходит.

3) увеличить время хранения товара в корзине до максимума, сейчас 2-3 часа. Желательно сделать 2-3 дня.

4) Сделать отображение цены товара в всплывающем окне при добавлении товара в корзину.

5) На мобильной версии, итоги товаров в корзине которые должны быть в низу  в кнопки подтвердить заказ, переползают в самый верх и дублируют верхние.

Название сайта на скриншоте.

Цена и сроки приветствуются

5 лет назад
ds-w
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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