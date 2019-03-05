Исправление ошибок корзины

Добрый день!

Сайт на oc.store 2.3

Требуется сделать правки в корзине.

1) исправить ошибку ввода телефона с мобильное версии. При вводе символы примера заполнения не стираются, а остаются.

2) исправить баг при оформлении заказа. При нажатии подтвердить, зависает и ничего не происходит.

3) увеличить время хранения товара в корзине до максимума, сейчас 2-3 часа. Желательно сделать 2-3 дня.

4) Сделать отображение цены товара в всплывающем окне при добавлении товара в корзину.

5) На мобильной версии, итоги товаров в корзине которые должны быть в низу в кнопки подтвердить заказ, переползают в самый верх и дублируют верхние.

Название сайта на скриншоте.

Цена и сроки приветствуются