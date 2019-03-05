Интернет-магазин на Битрикс с нуля

Реализовать проект интернет-магазина косметики на Битрикс в связке с 1С УТ11.4

Что требуется:

1) Уникальный дизайн (логотип, шаблоны всех страниц и т.д.);

2) Адаптивная кросплатформенная вёрстка под любое устройство в сочетании с любым популярным браузером;

3) Продуманный и удобный интерфейс;

4) Максимальная интеграция с УТ;

5) Обширный функционал - расширенная карточка товара, несколько типов цен, акции, скидки, расчет доставки (вес\объем), интеграция с соцсетями, платежными системами, службами доставки, и многое другое.

На выходе, должен быть сайт, через который можно заказать товар, оплатить его, и получить через службу доставки.

Сайт обязательно должен соответствовать требованиям к размещению на площадках Яндекса и Google.

Это предварительное описание задачи, с основными требованиями. Более подробную информацию получит непосредственный исполнитель.

Требования к исполнителю:

- опыт в подобных проектах;

- наличие выполненных проектов (желательно подобных).

Приветствуется:

- наличие собственных разработок, которыми можно дополнить функционал;

- креативность, инициативность, умение обоснованно излагать свои видения.

Жду Ваших предложений по стоимости, методам оплаты и срокам...