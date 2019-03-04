Поддержка интернет-магазина на Битрикс

Нужно прописать тег предоплаты в YML файл для яндекс маркета. предоплата 50%
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Здравствуйте.
Нужен опытный и сертифицированный специалист по Битриксу, чтобы настроить готовый интернет-магазин. Далее предполагается
сотрудничество на постоянной основе.
Что нужно сделать:
1. Автоматизация заполнения каталога.
2. Настройка синхронизации со складской программой.
3. Настройка синхронизации с CRM.
Нужно наличие опыта, сертификат Битрикса, возможность личной встречи в Москве.
Студии и команды не интересуют, только прямые исполнители.
Просьба при ответе:
а) обязательно показать свои сертификаты,
б) указать какой опыт,
в) указать примеры ваших работ интернет-магазинов на Битриксе.
PS. Прошу не писать типовые отклики свидетельство, что ознакомились с заданием и дочитали до этой строки.
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