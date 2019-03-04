Поддержка интернет-магазина на Битрикс

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок167 просмотров
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Здравствуйте.

Нужен опытный и сертифицированный специалист по Битриксу, чтобы настроить готовый интернет-магазин. Далее предполагается

сотрудничество на постоянной основе.

Что нужно сделать:

1. Автоматизация заполнения каталога.

2. Настройка синхронизации со складской программой.

3. Настройка синхронизации с CRM.

Нужно наличие опыта, сертификат Битрикса, возможность личной встречи в Москве.

Студии и команды не интересуют, только прямые исполнители.

Просьба при ответе:

а) обязательно показать свои сертификаты,

б) указать какой опыт,

в) указать примеры ваших работ интернет-магазинов на Битриксе.

PS. Прошу не писать типовые отклики  свидетельство, что ознакомились с заданием и дочитали до этой строки.

5 лет назад
Speculator
Андрей 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад