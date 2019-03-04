Доработать корзину WordPress + WooCommerce

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Нужно доработать процесс оформления заказа. ТЗ во вложении. Без установки сторонних плагинов. 

Установлен WordPress 4.1.1 и WooCommerce. Предварительно обновить до последней версии с устранением возникших в результате обновления проблем.

WordPressWooCommerce
5 лет назад
vask81
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад