Добавления модуля доставки на сайте (платформа Laravel)

[list=1][*]Подключить https[*]внедрить SEO тз ﻿[url=https://docs.google.com/document/d/13iUcNCDprpbdhL8w1PVqYePDxXSWxH0y6eIH_kQJLWM/edit]https://docs.google.com/document/d/13iUcNCDprpbdhL8w1PVqYePDxXSWxH0y6eIH_kQJLWM/edit[/url][*]﻿структура (категории/подкатегории/фильтра) должна полностью повторять структуру с сайта конкурента [url=https://barbercompany.com/]https://barbercompany.com/[/url] [*]﻿Необходима синхронизация с 1с (в ней сейчас все остатки и цены по продукции) они должны обновляться регулярно [*]﻿шаблон с которым работать = https://themeforest.net/item/shoppica-premium-opencart-theme/235470 [*]﻿подключить платежную ...