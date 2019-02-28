Добавления модуля доставки на сайте (платформа Laravel)

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки146 просмотров
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Добрый день.

Для интернет магазина, написанного на фреймворке laravel необходимо добавить способ доставки СДЭК.

Библиотеку можно использовать вот эту https://github.com/sanmai/cdek-sdk

Laravel
5 лет назад
orlova_lubov90
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
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