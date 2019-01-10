orlova_lubov90

Любовь Орлова orlova_lubov90

 
33 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
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$4
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
makeskrevo
22 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Поправить верстку сайта для IE и Mozilla
Любовь Орлова очень приятная в общении и быстро регариует на вопросы по заданию. Всем рекомендую!)
Максим выполнил работу очень быстро, качественно и за приемлемые деньги! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
miskaryan64
33 годаАрмения
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Доработка интернет магазина на laravel
все отлично! уже продолжаем сотрудничать :)
Овсем очень крутой специалист, задание выполнил очень оперативно, а самое главное качественно. Всегда на связи, оперативно отвечает и в целом очень приятен в общении, всем рекомендую! Обязательно буду с ним продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв