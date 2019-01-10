orlova_lubov90

Добрый день, необходимо доработать интернет магазин, который написан на laravel Вот список некоторых задач: 1. В зависимости от истории покупок и суммы покупок добавлять пользователей в определенные группы, для которых при дальнейшем заказе будет повышаться скидка на заказ 2. ...