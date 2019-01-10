orlova_lubov90

Некорректно работает скрипт анимации сайта в браузере Internet Explorer
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! На сайте съехала верстка в браузерах IE и MozillaHTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Для компании, занимающейся производством резиновой крошки и резиновых покрытий, необходимо разработать логотип. сайт компании [url=http://klever-pro.ru/]http://klever-pro.ru[/url]Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Для интернет магазина, написанного на фреймворке laravel необходимо добавить способ доставки СДЭК. Библиотеку можно использовать вот эту https://github.com/sanmai/cdek-sdkИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, необходимо доработать интернет магазин, который написан на laravel Вот список некоторых задач: 1. В зависимости от истории покупок и суммы покупок добавлять пользователей в определенные группы, для которых при дальнейшем заказе будет повышаться скидка на заказ 2. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день. Есть сайт http://ilpapavero.ru Нужно сделать следующие доработки: 1. Разобраться почему не работает заказ в один клик 2. При заказе с мобильной версии счетчик товаров в корзине не меняется 3. Необходимо сделать возможность подключения опций (к примеру цвет и размер) ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт5 лет назад