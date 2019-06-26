makeskrevo

Максим Криворучко makeskrevo

 
23 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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Отзывы заказчиков

prof2007
Наталия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Внести правки по верстке в 2 сайта
Максим превосходно справился с задачей. Всегда на связи, быстро и корректно реагирует. Спасибо! Рекомендую как исполнителя
Наталия очень хорошо представила ТЗ, очень приятная в общении. Постоянная связь и быстрая оплата. Думаю будем иногда продолжать сотрудничество. Всем рекомендую сотруднечиство!)
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orlova_lubov90
Любовь 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Поправить верстку сайта для IE и Mozilla
Максим выполнил работу очень быстро, качественно и за приемлемые деньги! Всем рекомендую!
Любовь Орлова очень приятная в общении и быстро регариует на вопросы по заданию. Всем рекомендую!)
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