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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Максим превосходно справился с задачей. Всегда на связи, быстро и корректно реагирует. Спасибо! Рекомендую как исполнителя
Ответный отзыв
Наталия очень хорошо представила ТЗ, очень приятная в общении. Постоянная связь и быстрая оплата. Думаю будем иногда продолжать сотрудничество. Всем рекомендую сотруднечиство!)
$4
10 баллов
6 лет назад
Максим выполнил работу очень быстро, качественно и за приемлемые деньги! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Любовь Орлова очень приятная в общении и быстро регариует на вопросы по заданию. Всем рекомендую!)