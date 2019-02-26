Создание интернет-магазина на базе Парт-ком

Создание автомагазина автозапчастей под систему ПАРТКОМ.

Создается сайт на wordpress woocommerce.

1. На сайте необходимо разместить автомобильный каталог автозапчастей с возможностью подбора запчастей по вину, марке автомобиля, виду детали и прочее. Результатом поиска должен быть оригинальный номер запчасти.

2. Необходимо на сайте интернет-магазина реализовать поддержку системы продажи запчастей ПАРТКОМ.

Описание сервисов ПАРТКОМ http://www.part-kom.ru/webservices/.

Принцип работы необходимых php-скриптов:

«Сервис Поиска» - На сайте имеется форма, в которую покупатель вводит код нужной ему детали (найденной в п.1 или самостоятельно). Далее php-скрипт получает этот код и запрашивает детали с этим кодом у сервиса ПАРТ-КОМ. ПАРТ-КОМ передаёт данные, в которых содержатся найденные детали. Php-скрипт выводит полученные данные и кнопку заказать в браузер покупателя на сайте интернет-магазина.

«Сервис Заказа» - Покупатель добавляет в корзину товары и нажимает оформить заказ. После ввода данных, заказ сохраняется на сайте. Владелец магазина подтверждает заказы и условия доставки, какие-то запчасти могут быть удалены из заказа. После подтверждения заказов владелец сайта передает их в ПАРТ-КОМ из административной части сайта.

Прошу указать сроки и цену по проекту