Нужно доработать сайт на движке joomla

Интернет-магазиныЗавершен6 заявок359 просмотров
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Здравствуйте. Есть несколько недочётов на сайте, в том числе и на мобильной версии. Нужен специалист который хорошо знаком с данной платформой. Всё что нужно подправить в том числе и сам сайт я пришлю в личку. Работы не так много. 

Joomla
5 лет назад
speek1
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
M_A_S_T_E_R_
Марк 
44 годаМолдова
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-1)
5 лет назад
$30
3 дня
WMZ
Спасибо Марку. Отличный специалист, грамотно всё делает. Всем рекомендую!
четкое ТЗ, заказчик всегда на связи, быстрая оплата. Рекомендую!
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