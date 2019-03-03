Нужно доработать сайт на движке joomla

Для сайта www.chinaoptom.com необходимо при регистрации поставить капчу или прочее, т.к. ежедневно регистрируются боты... По итогам возможно обсуждение последующая работа по имеющейся админке (совершенствованию) в частности наладке парсинга с сайтов taobao.com и 1688.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Есть несколько недочётов на сайте, в том числе и на мобильной версии. Нужен специалист который хорошо знаком с данной платформой. Всё что нужно подправить в том числе и сам сайт я пришлю в личку. Работы не так много.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно сверстать дизайн ИМ + настроить, чтобы все функции, предусмотренные в дизайне работали. Дизайн отрисован адаптивный под телефоны и планшеты. Верстка должна соответствовать. Требуется адаптивность к браузерам и хороший код. Верстка и натяжка необходима на prestashop. Страницы, присутствующие в ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно "натянуть" адаптивную вёрстку на битрикс (Лицензия Малый бизнес). И интегрировать готовые решения: оплата, доставка, чат с клиентами. Только с опытом работы от 3-х лет. От вас стоимость и срок. Оплата по факту (возможно поэтапная ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт5 лет назад
Сделать выгрузку заказов в boxberry на Опенкарт 2.3. Установленные модули: Simple и AcuteИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется перенос интернет-магазина с платформы Insales на хостинг и движок Wordpress Woocommerce. Именно, полный перенос. Больше всего волнует перенос адресов страниц, чтобы сохранить те же адреса страниц. Так как уже запущена рекламная кампания немаленькая. Ссылка на ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется создать интернет магазин 1. Материалы , товары , фото брать с уже имеющегося интернет магазина 2. Рассмотрю любую удобную платформу как для обычного пользователя в то же время функциональную 3. Важные функции а) массовое изменения цен по ...Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Добрый день, нужно доделать интернет-магазин на Wordpress созданный при помощь WooCommerce. Что нужно сделать: [list][*]Нужно на странице товара выводить оптовую цену, которая будет применяться к товару при заказе от 10 000 рублей. При этом нужно предусмотреть возможность вывода оптовой ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте. Нужно очень оперативно решить проблему. Сайт практически не грузится, админака тоже. На почту приходит письмо: Напоминаем вам о превышении допустимой нагрузки на сервер аккаунтом [b]radiussh[/b]. Согласно условиям предоставления услуг, допускается использование в сутки не более 100 ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Подключить сайт к поставщику и настроить интерфейс. К сайту надо подключить поставщика. Чтобы были видны остатки на складах поставщиков в реальном времени. Пользователи моего сайта, делают заказ, пользуются поиском, оплачивают заказы. Я устанавливаю наценки и т.д. Ещё ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Сайт самописный ,сделанный честно говоря через жопу в сайте нужно доработать рекламные места на главной , внести контакты, убрать лишнии категории и еще по мелочам . https://buzls.comИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт5 лет назад