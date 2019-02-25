Доработать сайт на Wordpress Woocommerce

Проект большой (не типовой), задач много, есть как сложные так и простые.

Не пишите и не откликайтесь если вы умеете только банальщину. Пожалуйста, не откликайтесь если вы не прочитали документ, хотя бы его часть.

Не отвечайте на проект если вы не умеете читать а главное работать внимательно.

Итак, сам документ во вложении

Рад вопросам по поводу проекта и документа в целом.

Рад предложениям и пожеланиям.