Доработать сайт на Wordpress Woocommerce

Нужно сверстать дизайн ИМ + настроить, чтобы все функции, предусмотренные в дизайне работали. Дизайн отрисован адаптивный под телефоны и планшеты. Верстка должна соответствовать. Требуется адаптивность к браузерам и хороший код. Верстка и натяжка необходима на prestashop. Страницы, присутствующие в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект большой (не типовой), задач много, есть как сложные так и простые.
Не пишите и не откликайтесь если вы умеете только банальщину. Пожалуйста, не откликайтесь если вы не прочитали документ, хотя бы его часть.
Не отвечайте на проект если вы не умеете читать а главное работать внимательно.
Итак, сам документ во вложении
Рад вопросам по поводу проекта и документа в целом.
Рад предложениям и пожеланиям.
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