Вёрстка, натяжка на OpenCart3. Настройка функционала. Интеграция с 1с.

$450
Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки184 просмотра
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Имеется дизайн страниц в PSD. Нужно сверстать, натянуть на OpenCart3. Установить модули, настроить функционал. Интегрировать с 1с.

Подробности тут﻿.

Обязательное условие: возможность голосового контакта с исполнителем в скайп.

Просьба указывать цену, полностью за весь проект. И указывать реальный срок выполнения.

OpenCart
5 лет назад
shamil1313
Шамиль Си 
47 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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