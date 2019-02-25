Для сайта www.chinaoptom.com необходимо при регистрации поставить капчу или прочее, т.к. ежедневно регистрируются боты... По итогам возможно обсуждение последующая работа по имеющейся админке (совершенствованию) в частности наладке парсинга с сайтов taobao.com и 1688.com
Вёрстка, натяжка на OpenCart3. Настройка функционала. Интеграция с 1с.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется дизайн страниц в PSD. Нужно сверстать, натянуть на OpenCart3. Установить модули, настроить функционал. Интегрировать с 1с.
Подробности тут.
Обязательное условие: возможность голосового контакта с исполнителем в скайп.
Просьба указывать цену, полностью за весь проект. И указывать реальный срок выполнения.
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