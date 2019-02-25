Интернет-магазин столярного инструмента на CS.Cart

Для сайта www.chinaoptom.com необходимо при регистрации поставить капчу или прочее, т.к. ежедневно регистрируются боты... По итогам возможно обсуждение последующая работа по имеющейся админке (совершенствованию) в частности наладке парсинга с сайтов taobao.com и 1688.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Ищу опытного программиста на CS.Cart (бэкенд+фронтенд) для разработки интернет-магазина столярного инструмента (по аналогии с https://cmt-shop.ru).
Основное:
1. Импорт товарной номенклатуры (из Excel):
- 15 000 позиций,
- импорт цен,
- импорт фотографий,
- импорт атрибутов товаров.
2. Фильтры товаров в Категориях и Подкатегориях (н-р, https://cmt-shop.ru/catalog/universalnye-pily/), Сериях (н-р, https://cmt-shop.ru/catalog/universalnye-pily/67512/)
3. Поиск по Артикулу, Ключевому слову
4. Управление ценами (назначение Товара дня, настройка промо-акций и распродаж), массовое изменение цен у товаров по брендам/категориям.
5. Промо-коды (процентные скидки или на фиксированную сумму)
6. Подключение способов доставки - СДЕК, Почта России, ДЛ, ПЭК, курьер, самовывоз (с добавкой всех возможных пунктов в России и СНГ).
7. Подключение способов оплат - Яндекс.Касса, наличными, счет на юр. лицо.
8. Подключение E-mail уведомлений - о регистрации, приеме заказа и этапах его обработки.
9. Группы пользователей:
- админ
- редактор
- незарегистрированный пользователь
- зарегистрированный пользователь обычный (физик или юр. лицо)
- зарегистрированный пользователь с привилегиями (оптовик / дилер (физик или юр.лицо))
10. Маркетинговые функции: валидный share карточки товара в соцсети вк/фб (Open Graph), баннерная крутилка, авторизация через соцсети (вк, фб, mail.ru)
11. Адаптивный дизайн (mobile friendly),
12. Оптимизация быстродействия (скорости загрузки страниц сайта).
В принципе, все эти функции реализованы в текущей версии CS.Cart, требуется грамотная надежная настройка и, в необходимой мере, допрограмминг.
Будем действовать следующим образом: сначала на сервере поднимем сайт на триальном дизайн-шаблоне CS.Cart (из коробки, а потом - подготовим дизайн и натянем готовые шаблоны на движок (т.е. поступим наоборот, чтобы быстрее получить видимый результат).
В ожидании предложений.
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