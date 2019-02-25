Интернет-магазин столярного инструмента на CS.Cart

Добрый день!

Ищу опытного программиста на CS.Cart (бэкенд+фронтенд) для разработки интернет-магазина столярного инструмента (по аналогии с https://cmt-shop.ru).

Основное:

1. Импорт товарной номенклатуры (из Excel):

- 15 000 позиций,

- импорт цен,

- импорт фотографий,

- импорт атрибутов товаров.

2. Фильтры товаров в Категориях и Подкатегориях (н-р, https://cmt-shop.ru/catalog/universalnye-pily/), Сериях (н-р, https://cmt-shop.ru/catalog/universalnye-pily/67512/)

3. Поиск по Артикулу, Ключевому слову

4. Управление ценами (назначение Товара дня, настройка промо-акций и распродаж), массовое изменение цен у товаров по брендам/категориям.

5. Промо-коды (процентные скидки или на фиксированную сумму)

6. Подключение способов доставки - СДЕК, Почта России, ДЛ, ПЭК, курьер, самовывоз (с добавкой всех возможных пунктов в России и СНГ).

7. Подключение способов оплат - Яндекс.Касса, наличными, счет на юр. лицо.

8. Подключение E-mail уведомлений - о регистрации, приеме заказа и этапах его обработки.

9. Группы пользователей:

- админ

- редактор

- незарегистрированный пользователь

- зарегистрированный пользователь обычный (физик или юр. лицо)

- зарегистрированный пользователь с привилегиями (оптовик / дилер (физик или юр.лицо))

10. Маркетинговые функции: валидный share карточки товара в соцсети вк/фб (Open Graph), баннерная крутилка, авторизация через соцсети (вк, фб, mail.ru)

11. Адаптивный дизайн (mobile friendly),

12. Оптимизация быстродействия (скорости загрузки страниц сайта).

В принципе, все эти функции реализованы в текущей версии CS.Cart, требуется грамотная надежная настройка и, в необходимой мере, допрограмминг.

Будем действовать следующим образом: сначала на сервере поднимем сайт на триальном дизайн-шаблоне CS.Cart (из коробки, а потом - подготовим дизайн и натянем готовые шаблоны на движок (т.е. поступим наоборот, чтобы быстрее получить видимый результат).

В ожидании предложений.