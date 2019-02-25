Программирование интернет-магазина с нуля на 1C-Битрикс

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки178 просмотров
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Программирование интернет-магазина с нуля на 1C-Битрикс,  с лицензией "Малый бизнес", "Бизнес".

Интересует специалист с готовым списком функционала для интернет-магазина (от прошлых работ). Список функционала будет дополнен и внедрен в интернет-магазин. 

Будет разработка интернет-магазина косметики для мастеров в сфере красоты со статическими и динамическими фильтрами.

Кроме отклика, прошу писать в лс.

Старый интернет-магазин https://natalimarket.ru/

Имеются документы пригалающиеся к задаче, но по формату не подходящие Weblanser. Пишите в лс свои почты для получения большей информации.

5 лет назад
Tonsher33
Руслан 
29 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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