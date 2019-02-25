Расширение функционала + корректировка дизайна YII-1

Всем доброго времени суток,

предлагаем вашему вниманию (ТОЛЬКО ЧАСТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ) работы по сайту на Yii-1 по расширению функционала сайта и корректировки действующей верстки. Просьба крайне внимательно ознакомиться с файлами перед подачей заявок. Необходимо провести работы в кратчайшие сроки по:

1. Расширение функционала, скидочных программ.

2. Проверка фильтра и корректировка. Глюк – после фильтрации выводит не всю продукцию, соответствующую запросу.

3. Расширить карточки составляющих фильтра всеми Сео-атрибутами.

4. Небольшие корректировки уже действующих функций. Удобство работы админа с товаром.

5. Корректировка дизайна существующих страниц 5-6 страниц с учетом добавленных функций (смотри задание).

6. Адаптация под мобильные устройства.

ОПЛАТА :

прямая оплата производиться только по мере выполнения работ или поэтапно, либо небольшая предоплата с рейтингом выполненных работ от 100!!! Оплата может быть произведена – карта Сбербанка, Яндекс Деньги.

ПОЧАСОВАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ НЕ ИНТЕРЕСНА, ТОЛЬКО ЗА ВЕСЬ ОБЪЕМ РАБОТ!!!

СВЯЗЬ И РАБОТА: