Расширение функционала + корректировка дизайна YII-1

$310
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Всем доброго времени суток, 

предлагаем вашему вниманию (ТОЛЬКО ЧАСТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ) работы по сайту на Yii-1 по расширению функционала сайта и корректировки действующей верстки. Просьба крайне внимательно ознакомиться с файлами перед подачей заявок. Необходимо провести работы в кратчайшие сроки по: 

1. Расширение функционала, скидочных программ. 

2. Проверка фильтра и корректировка. Глюк – после фильтрации выводит не всю продукцию, соответствующую запросу. 

3. Расширить карточки составляющих фильтра всеми Сео-атрибутами. 

4. Небольшие корректировки уже действующих функций. Удобство работы админа с товаром. 

5. Корректировка дизайна существующих страниц 5-6 страниц с учетом добавленных функций (смотри задание). 

6. Адаптация под мобильные устройства. 

ОПЛАТА : 

прямая оплата производиться только по мере выполнения работ или поэтапно, либо небольшая предоплата с рейтингом выполненных работ от 100!!! Оплата может быть произведена – карта Сбербанка, Яндекс Деньги. 

ПОЧАСОВАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ НЕ ИНТЕРЕСНА, ТОЛЬКО ЗА ВЕСЬ ОБЪЕМ РАБОТ!!! 

СВЯЗЬ И РАБОТА: 

5 лет назад
Denio
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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