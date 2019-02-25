Программист - верстальщик на modx

Нужно сверстать дизайн ИМ + настроить, чтобы все функции, предусмотренные в дизайне работали. Дизайн отрисован адаптивный под телефоны и планшеты. Верстка должна соответствовать. Требуется адаптивность к браузерам и хороший код. Верстка и натяжка необходима на prestashop. Страницы, присутствующие в ...
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1) нужен спец. который подтянет скрипты на сайте https://jaluzi-moskva.ru/ .
2) решит проблему нескольких разрешений - отказность 93% в метрике.
3) css стили поправит.
4) подключение онлайн оплаты
5) даст ответ по турбо страницам
6) поднянуть https://developers.google.com
Готовы обсудить создание нового сайта на modx
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