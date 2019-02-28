Настроить аналитику по Microsoft Power BI и facebook

Техничекое задание пришлю в ответ на комментарий Если вкратце – сделать идентификацию клиента на этапе заказа по номеру телефона через API Prostor SMS, изменить пару блоков с вводом адреса и добавить функционал взаимоисключающих фильтров.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется настроить аналитику в Microsoft Power BI по API к facebook,
к рекламному кабинету.
В дальнейшем ещё потребуется настройка
facebook и instagram аккаунтов и программы Мой Склад.
Цена обсуждается.
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