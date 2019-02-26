Требуется Создать интернет магазин доставки еды.

Создание автомагазина автозапчастей под систему ПАРТКОМ. Создается сайт на wordpress woocommerce. 1. На сайте необходимо разместить автомобильный каталог автозапчастей с возможностью подбора запчастей по вину, марке автомобиля, виду детали и прочее. Результатом поиска должен быть оригинальный номер ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Все при личной беседе
- Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $310
Всем доброго времени суток, предлагаем вашему вниманию (ТОЛЬКО ЧАСТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ) работы по сайту на Yii-1 по расширению функционала сайта и корректировки действующей верстки. Просьба крайне внимательно ознакомиться с файлами перед подачей заявок. Необходимо провести работы в ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт5 лет назад
1) нужен спец. который подтянет скрипты на сайте https://jaluzi-moskva.ru/ . 2) решит проблему нескольких разрешений - отказность 93% в метрике. 3) css стили поправит. 4) подключение онлайн оплаты 5) даст ответ по турбо страницам 6) поднянуть https://developers.google.com Готовы обсудить создание нового сайта на modxЗакрыт5 лет назад
1.Товар у которого статус "видим" автоматически должен добавляться в яндекс ямл и наоборот 2. При загрузки товаров через csv добавляется второй "вариант" нужно это исправить. 3. при загрузки товаров через csv все картинки отображаются кроме первой, нужно исправитьЗакрыт5 лет назад
Проект большой (не типовой), задач много, есть как сложные так и простые. Не пишите и не откликайтесь если вы умеете только банальщину. Пожалуйста, не откликайтесь если вы не прочитали документ, хотя бы его часть. Не отвечайте на ...Закрыт5 лет назад
Программирование интернет-магазина с нуля на 1C-Битрикс, с лицензией "Малый бизнес", "Бизнес". Интересует специалист с готовым списком функционала для интернет-магазина (от прошлых работ). Список функционала будет дополнен и внедрен в интернет-магазин. Будет разработка интернет-магазина косметики для мастеров в ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $450
Имеется дизайн страниц в PSD. Нужно сверстать, натянуть на OpenCart3. Установить модули, настроить функционал. Интегрировать с 1с. Подробности [url=https://1drv.ms/w/s!AhxIW9Yc6ZfejkZrHncuhbjsRxQN][b]тут[/b][/url]. Обязательное условие: возможность голосового контакта с исполнителем в скайп. Просьба указывать [b]цену, полностью за весь проект[/b]. И указывать [b]реальный ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Ищу опытного программиста на CS.Cart (бэкенд+фронтенд) для разработки интернет-магазина столярного инструмента (по аналогии с https://cmt-shop.ru). Основное: 1. Импорт товарной номенклатуры (из Excel): - 15 000 позиций, - импорт цен, - импорт фотографий, - импорт атрибутов товаров. 2. Фильтры товаров в Категориях ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Есть несколько недочётов на сайте, в том числе и на мобильной версии. Нужен специалист который хорошо знаком с данной платформой. Всё что нужно подправить в том числе и сам сайт я пришлю в личку. ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сделать выгрузку заказов в boxberry на Опенкарт 2.3. Установленные модули: Simple и AcuteИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт5 лет назад