1.Товар у которого статус "видим" автоматически должен добавляться в яндекс ямл и наоборот 2. При загрузки товаров через csv добавляется второй "вариант" нужно это исправить. 3. при загрузки товаров через csv все картинки отображаются кроме первой, нужно исправить