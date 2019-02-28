Установить мининимальное количество товаров в корзине ocStore 2.3

Необходимо установить минимальное количество товаров, заказываемых клиентом, допустим не менее 20 шт. (одинаковых или разных). То есть, если клиент заказал, к примеру, менее 20 единиц разных или

одного вида товара, тогда будет выводиться в корзине соответствующая надпись и его заказ не будет оформлен.