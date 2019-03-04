Доработка функционала на движке CS-Cart

Нужен php-программист со знанием движка CS-Cart или с возможностью быстро его освоить.

Есть несколько задач.

Задача 1

Подзадача 1:

В админке, на странице "Тарифные планы для продавцов", во вкладку "Условия" (prntscr.com/mqzcj6) добавить несколько полей с названием и выбором целого числа (значения сохранить в БД).

Код внедрять без вторжения в ядро движка, чтобы при обновлении движка ничего не сломалось и при автоматической проверке целостности ядра не было ошибок.

Подзадача 2:

На странице сайта создать таблицу с 5 колонками и вариантами абонентского обслуживания.

Информацию для таблицы брать из админки, страницы "Тарифные планы для продавцов" (при изменении данных в админке, информация должна меняться и на сайте в таблице).

Подзадача 3:

К существующей сортировке товаров в каталоге добавить условие ранжирования товаров по приоритету программы абонентского обслуживания ("Эксклюзив" – товары выше, "Бесплатный" – товары ниже). Приоритет программы определяется в гл. админке, в разделе "Продавцы", на странице "Тарифные планы для продавцов".

Документация по движку: https://www.cs-cart.ru/docs/4.9.x/developer_guide/

Напишите вашу стоимость за каждую подзадачу.

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