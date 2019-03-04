Доработка функционала на движке CS-Cart

Нужен интернет магазин, женских украшений локация Испания.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен php-программист со знанием движка CS-Cart или с возможностью быстро его освоить.
Есть несколько задач.
Задача 1
Подзадача 1:
В админке, на странице "Тарифные планы для продавцов", во вкладку "Условия" (prntscr.com/mqzcj6) добавить несколько полей с названием и выбором целого числа (значения сохранить в БД).
Код внедрять без вторжения в ядро движка, чтобы при обновлении движка ничего не сломалось и при автоматической проверке целостности ядра не было ошибок.
Подзадача 2:
На странице сайта создать таблицу с 5 колонками и вариантами абонентского обслуживания.
Информацию для таблицы брать из админки, страницы "Тарифные планы для продавцов" (при изменении данных в админке, информация должна меняться и на сайте в таблице).
Подзадача 3:
К существующей сортировке товаров в каталоге добавить условие ранжирования товаров по приоритету программы абонентского обслуживания ("Эксклюзив" – товары выше, "Бесплатный" – товары ниже). Приоритет программы определяется в гл. админке, в разделе "Продавцы", на странице "Тарифные планы для продавцов".
Документация по движку: https://www.cs-cart.ru/docs/4.9.x/developer_guide/
Напишите вашу стоимость за каждую подзадачу.
С вопросами стучитесь в скайп
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