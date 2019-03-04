Разработать xml-фид

$40
Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки118 просмотров
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Создать xml-фид с информацией о квартирах в новостройке для выгрузки на такие площадки как Яндекс.Недвижимость, domclick.ru, Домофонд, мирквартир, mlsn, квадрум.

5 лет назад
Intimakki
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад