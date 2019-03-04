Печатная форма для заказа

Сайт на OpenCart

1.Необходимо , чтобы из каждого заказа формировалась накладная на все товары, которые присутствуют в заказе и основная информация по клиенту. Есть готовый шаблон в word файле, как это должно выглядеть

2. Есть функция - купить в один клик, при оформлении через нее, клиент должен получить сообщение на выходе с номером его заказа. Шаблон также есть