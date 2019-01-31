dubrovin19

Игорь Дубровин dubrovin19

 
33 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн и верстка сайта Opencart 3.0

    $70

    Нужен человек , который умеет делать дизайн и верстку на сайт. Движок опенкарт 3.0 Тематика сайта - интернет магазин техники Apple и электротранспорта Под сайт куплен шаблон https://re-market.octemplates.net Нужно оформить главную страницу/о магазине/доставка/оплата/контакты/корзину/форму обратной связи/ форму заказа ...

    OpenCartВерстка сайтаФорма обратной связи
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Копирование сайта с 1с битрикс на Опенкарт

    Копирование сайта на движок Опенкарт Необходимо полностью скопировать сайт со всеми его товарами и модулями, который находится на движке 1С битрикс и поставить его на движок опенкарта, а также перенести уже готовый сайт на ...

    OpenCartБитрикс1С-Битрикс
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Восстановить работу сайта (Опенкарт)

    $200

    Раньше сайт работал на сервере. Затем за этот сервер забыли внести оплату и все удалилось. Осталась База данных сайта, теперь его надо перенести на другой сервер Сайт на платформе Опенкарт

    OpenCart
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Консультация по продвижению и рекламе для развития телеграмм канала

    $12

    Тематика канала - техника Apple , купля\ продажа новых и бу устройств , а также делюсь фишками различными по технике Apple. Планирую развивать телеграмм канал и расширять аудиторию. Нужна консультация в данной сфере ...

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсинг европейских телеграм каналов

    $35

    Необходимо спарсить все телеграм-каналы, которые находятся в Европе (Италия, Румыния , Венгрия , Сербия и т.д ) и занимаются продажей брендовой одеждой Stone island , CP Company , Palm Angels , Valentino Не знаю на сколько ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Настройка принтера этикеток Custom K3

    $7

    Настройка печати принтера Custom K3 ( принтер этикеток) Нужен человек с опытом настройки печати принтера этикеток, сама этикетка 75*120 , печать идет с интернет-магазина ОЗОН. У меня не получается распечатать ровно. Нужно удаленно подключиться и все настроить. ...

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсинг уникальных товаров между WB и OZON

    Необходимо написать программу, которая будет парсить популярные товары на маркетплейсе WB и проверять их на наличие на маркетплейсе OZON. У WB открытая аналитика, которая позволяет посмотреть сколько раз был куплен товар, его рейтинг и отзывы, ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить товары ( спарсить)

    $13

    Добавить товары (Opencart) Быстрее будет это сделать парсингом для тех кто умеет. Сайт донор [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fipitaka.ru%2F]https://ipitaka.ru/[/url]Товары, что выделены снизу на скриншоте в квадратиках добавлять не нужно . Только все остальные [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fprnt.sc%2Fsexmac]https://prnt.sc/sexmac [/url]Рассмотрю только кандидатов с опытом работы

    OpenCart
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать сайт

    $235

    Добрый день. Необходимо реализовать сайт-калькулятор по сервису покупки и обмена техники Apple Вот сайты аналоги, на них есть весь функционал, который нужен мне. [url=https://damprodam.ru/]https://damprodam.ru/[/url] [url=http://iprodal.ru/]http://iprodal.ru/[/url] Сайт должен работать максимально быстро,  поэтому предложите движок, который по Вашему мнению будет оптимален ...

    AndroidiOS
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение телеграм канала

    Планирую создать телеграм канал , в котором буду выкладывать б/у технику Apple, DJI , а также электротранспорт (гироскутеры , электросамокаты) по более доступным ценам  , чем новые А также предлагать людям выкуп их техники Apple  Собственно, чтобы ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсер автомобилей со всех известных агрегаторов

    Необходимо сделать аналог сайта Принцип сайта следующий – на нем можно отслеживать объявления автомобилей по всей России, еще до их публикации. Сайт работает с такими торговыми площадками , как Avito , auto.ru , Юла, drom.ru Должно быть ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка Google Merchant

    Необходимо настроить Google Merchant для сайта. Уже есть готовый купленный модуль, он установлен   Есть аккаунт Google Merchant , нужно разделить фиды на отдельные категории, чтобы они все прошли модерацию.    Сайт на платформе OpenCart .На сайте представлены мобильные ...

    OpenCart
    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Печатная форма для заказа

    Сайт на OpenCart 1.Необходимо , чтобы из каждого заказа формировалась накладная на все товары, которые присутствуют в заказе и основная информация по клиенту. Есть готовый шаблон в word файле, как это должно выглядеть 2. Есть функция - ...

    OpenCart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка ПО для мониторинга цен

    Необходимо сделать программу, которая в режиме реального времени отслеживает цены на разные карточки товара на некоторой платформе. У меня есть готовый эксель файл с товарами и отфильтрованными ссылками на эти товары на платформе Мой сайт на ...

    OpenCartКарточки товаров
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
sasha2106
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$15
10 баллов
4 года назад
Добавить товары ( спарсить)
Все хорошо, Игорь четко поставил задачу и оперативно проверил и оплатил. Рекомендую!
Все отлично, работой доволен
Ответный отзыв
mrPuh
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Разработка ПО для мониторинга цен
Понятное ТЗ, быстрая оплата, приятное общение - рекомендую!
Благодарю за выполнение задания. Все сделано качественно, сроки соблюдены. Буду еще обращаться
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