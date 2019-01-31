dubrovin19

Нужен человек , который умеет делать дизайн и верстку на сайт. Движок опенкарт 3.0 Тематика сайта - интернет магазин техники Apple и электротранспорта Под сайт куплен шаблон https://re-market.octemplates.net Нужно оформить главную страницу/о магазине/доставка/оплата/контакты/корзину/форму обратной связи/ форму заказа ...
- $70Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт2 года назад
Копирование сайта на движок Опенкарт Необходимо полностью скопировать сайт со всеми его товарами и модулями, который находится на движке 1С битрикс и поставить его на движок опенкарта, а также перенести уже готовый сайт на ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $200
Раньше сайт работал на сервере. Затем за этот сервер забыли внести оплату и все удалилось. Осталась База данных сайта, теперь его надо перенести на другой сервер Сайт на платформе ОпенкартСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $12
Тематика канала - техника Apple , купля\ продажа новых и бу устройств , а также делюсь фишками различными по технике Apple. Планирую развивать телеграмм канал и расширять аудиторию. Нужна консультация в данной сфере ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт2 года назад
- $35
Необходимо спарсить все телеграм-каналы, которые находятся в Европе (Италия, Румыния , Венгрия , Сербия и т.д ) и занимаются продажей брендовой одеждой Stone island , CP Company , Palm Angels , Valentino Не знаю на сколько ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $7
Настройка печати принтера Custom K3 ( принтер этикеток) Нужен человек с опытом настройки печати принтера этикеток, сама этикетка 75*120 , печать идет с интернет-магазина ОЗОН. У меня не получается распечатать ровно. Нужно удаленно подключиться и все настроить. ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $180
ТЗ в тгВеб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо написать программу, которая будет парсить популярные товары на маркетплейсе WB и проверять их на наличие на маркетплейсе OZON. У WB открытая аналитика, которая позволяет посмотреть сколько раз был куплен товар, его рейтинг и отзывы, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $13
Добавить товары (Opencart) Быстрее будет это сделать парсингом для тех кто умеет. Сайт донор [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fipitaka.ru%2F]https://ipitaka.ru/[/url]Товары, что выделены снизу на скриншоте в квадратиках добавлять не нужно . Только все остальные [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fprnt.sc%2Fsexmac]https://prnt.sc/sexmac [/url]Рассмотрю только кандидатов с опытом работыНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $235
Добрый день. Необходимо реализовать сайт-калькулятор по сервису покупки и обмена техники Apple Вот сайты аналоги, на них есть весь функционал, который нужен мне. [url=https://damprodam.ru/]https://damprodam.ru/[/url] [url=http://iprodal.ru/]http://iprodal.ru/[/url] Сайт должен работать максимально быстро, поэтому предложите движок, который по Вашему мнению будет оптимален ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт4 года назад
Планирую создать телеграм канал , в котором буду выкладывать б/у технику Apple, DJI , а также электротранспорт (гироскутеры , электросамокаты) по более доступным ценам , чем новые А также предлагать людям выкуп их техники Apple Собственно, чтобы ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать аналог сайта Принцип сайта следующий – на нем можно отслеживать объявления автомобилей по всей России, еще до их публикации. Сайт работает с такими торговыми площадками , как Avito , auto.ru , Юла, drom.ru Должно быть ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо настроить Google Merchant для сайта. Уже есть готовый купленный модуль, он установлен Есть аккаунт Google Merchant , нужно разделить фиды на отдельные категории, чтобы они все прошли модерацию. Сайт на платформе OpenCart .На сайте представлены мобильные ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Сайт на OpenCart 1.Необходимо , чтобы из каждого заказа формировалась накладная на все товары, которые присутствуют в заказе и основная информация по клиенту. Есть готовый шаблон в word файле, как это должно выглядеть 2. Есть функция - ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать программу, которая в режиме реального времени отслеживает цены на разные карточки товара на некоторой платформе. У меня есть готовый эксель файл с товарами и отфильтрованными ссылками на эти товары на платформе Мой сайт на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад