Парсинг европейских телеграм каналов

$35
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки37 просмотров
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Необходимо спарсить все телеграм-каналы, которые находятся в Европе (Италия, Румыния , Венгрия , Сербия и т.д ) и занимаются продажей брендовой одеждой Stone island , CP Company , Palm Angels , Valentino

Не знаю на сколько это возможно, интересуют именно европейские телеграмм каналы

2 года назад
dubrovin19
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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