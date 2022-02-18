Есть интернет магазин, есть API. Отправляем данные, получаем ответ, записываем. Все на php. Пример реализации есть.
Сделать форму для переключателя меню на js и натянутого на WP
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наш сайт http://tvorchestvo.nikitaiudin.ru/
1. При выборе заказа количества дней, в графе «итого», должна меняться сумма.
2. Нажимаем на кнопку заказать, всплывает форма как на примере https://calculate.pro-foood.ru/?city=тюмень . Сделать точно такую же форму с такими же полями. В «Составе заказа» подтягивается
следующая информация:
- Похудение 600 ККАЛ (название программы)
- Кол-во дней: 31 день
- Тип меню: вегетарианское
- Сумма заказа: 7594 руб.
-Скидка: 0 руб. (это поле ни с чем не связано, просто сделать его и сумма всегда 0)
- Итого: 7594 руб.
В заказе должны передаваться данные из всех этих полей + информация о получателе.
Заказы с форм должны приходить на почту. Через какой плагин будете делать, разницы нет, можно через CF7.
С тех форм которые на первом экране «Заказать звонок» и «Попробовать со скидкой» заявки тоже должны приходить на
почту.
Кнопка оформить заказ должна быть оранжевого цвета, как на сайте у нас.
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