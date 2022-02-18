Сделать форму для переключателя меню на js и натянутого на WP

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки732 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Наш сайт http://tvorchestvo.nikitaiudin.ru/

1. При выборе заказа количества дней, в графе «итого», должна меняться сумма.

2. Нажимаем на кнопку заказать, всплывает форма как на примере https://calculate.pro-foood.ru/?city=тюмень . Сделать точно такую же форму с такими же полями. В «Составе заказа» подтягивается

следующая информация:

- Похудение 600 ККАЛ (название программы)

- Кол-во дней: 31 день

- Тип меню: вегетарианское

- Сумма заказа: 7594 руб.

-Скидка: 0 руб. (это поле ни с чем не связано, просто сделать его и сумма всегда 0)

- Итого: 7594 руб.

В заказе должны передаваться данные из всех этих полей + информация о получателе.

Заказы с форм должны приходить на почту. Через какой плагин будете делать, разницы нет, можно через CF7.

С тех форм которые на первом экране «Заказать звонок» и «Попробовать со скидкой» заявки тоже должны приходить на

почту.

Кнопка оформить заказ должна быть оранжевого цвета, как на сайте у нас.

2 года назад
guest_16436936477613
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
rudnin
35 летУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
2 года назад
$75
2 дня
RUB
Спасибо Большое Рустаму за качественную работу. Всегда был на связи, оперативно отвечал и вносил правки. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо за сотрудничество! Очень доволен! Всем рекомендую!
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