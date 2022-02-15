Доработать сайт по тз по seo

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки1532 просмотра
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Нужно реализовать тз по seo на сайте визитке, сделанном на WP (также в тз есть небольшой объём работ по вёрстке).

2 года назад
sparj
39 летИспания
7 лет в сервисе
Был
год назад