Доработать сайт по тз по seo

Здравствуйте. Нужно сделать своего рода калькулятор, что бы он считал выбранные пункты человеком и была возможность оплатить все это через сервис 2сheckout. Админ должен иметь возможность редактировать, добавлять или удалять пункты через админку. (прототип прикрепляю) Так же над ...