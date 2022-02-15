Обработчик формы на js (отправка POST запроса в Битрикс24)

Веб-программированиеЗавершен2 заявки592 просмотра
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Добрый день

Есть 3 формы на сайте с одинаковыми полями (имя, номер телефона и чек бокс согласия с политикой)

2 в модальных окнах и одна на странице лендинга.

Они сверстаны но нет обработчика.

Нужно сделать обработчик формы на js который:

  • Проверит поля на валидность и в случае не валидности подсветит соответствующее поле
  • Отправит POST запрос в случае валидности полей в Битрикс 24 для создания лида. Т.е. на емайл ничего отправлять не нужно
  • Выведет сообщение об успешной отправке (верстка есть) без перезагрузки страницы
  • Защит от спама. Тут нужно обсудить, либо делаем скрытыми полями, либо через куки или другие варианты, но желательно без капчи в том числе и гуглкапчи. Этот момент нужно обсудить, тут главное чтобы работало.
Валидация:
  • Ограничение поля телефона 20 символов только цифры, +, (), - причем символы  +, (), - должны быть удалены при отправке в запросе
  • Ограничение имени 30 символов
  • Чек бокс согласия с ОПД всегда активен и деактивировать нельзя
POST запрос в Битрикс24

Ссылка: https://kkk24.bitrix24.ru/rest/658/sdkhfsdehksl/crm.lead.add.json (ссылка для примера, исполнителю скину реальную)

{"fields":{"PHONE":{"0":{"VALUE":"НОМЕР ТЕЛЕФОНА ИЗ ФОРМЫ","VALUE_TYPE":"MOBILE"}},"SOURCE_ID":"UC_TV0LBK","TITLE":"Заявка с сайта SKYTELL ИМЯ ИЗ ФОРМЫ","NAME":"ИМЯ ИЗ ФОРМЫ"}}

Описание API https://dev.1c-bitrix.ru/rest_help/crm/leads/crm_lead_add.php

Изображения формы в разных состояниях в приложении. Верстку лендинга скину в исходниках.

Ну и требуется предварительная консультация так как с js обработчиками формы я еще не сталкивался, обычно php.

Возможно что то не учел тогда задавайте вопросы.

2 года назад
orchanin
Евгений 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
cotton_cat
Динар 
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
2 года назад
$15
1 день
Все отлично, выполнил задачу, проконсультировал по всем вопросам. Спасибо.
Хорошо поставленная задача, оперативная связь, своевременная оплата — приятно было поработать
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