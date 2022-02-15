Обработчик формы на js (отправка POST запроса в Битрикс24)

Добрый день

Есть 3 формы на сайте с одинаковыми полями (имя, номер телефона и чек бокс согласия с политикой)

2 в модальных окнах и одна на странице лендинга.

Они сверстаны но нет обработчика.

Нужно сделать обработчик формы на js который:

Проверит поля на валидность и в случае не валидности подсветит соответствующее поле

Отправит POST запрос в случае валидности полей в Битрикс 24 для создания лида. Т.е. на емайл ничего отправлять не нужно

Выведет сообщение об успешной отправке (верстка есть) без перезагрузки страницы

Защит от спама. Тут нужно обсудить, либо делаем скрытыми полями, либо через куки или другие варианты, но желательно без капчи в том числе и гуглкапчи. Этот момент нужно обсудить, тут главное чтобы работало.

Ограничение поля телефона 20 символов только цифры, +, (), - причем символы +, (), - должны быть удалены при отправке в запросе

Ограничение имени 30 символов

Чек бокс согласия с ОПД всегда активен и деактивировать нельзя

Ссылка: https://kkk24.bitrix24.ru/rest/658/sdkhfsdehksl/crm.lead.add.json (ссылка для примера, исполнителю скину реальную)

{"fields":{"PHONE":{"0":{"VALUE":"НОМЕР ТЕЛЕФОНА ИЗ ФОРМЫ","VALUE_TYPE":"MOBILE"}},"SOURCE_ID":"UC_TV0LBK","TITLE":"Заявка с сайта SKYTELL ИМЯ ИЗ ФОРМЫ","NAME":"ИМЯ ИЗ ФОРМЫ"}}

Описание API https://dev.1c-bitrix.ru/rest_help/crm/leads/crm_lead_add.php

Изображения формы в разных состояниях в приложении. Верстку лендинга скину в исходниках.

Ну и требуется предварительная консультация так как с js обработчиками формы я еще не сталкивался, обычно php.

Возможно что то не учел тогда задавайте вопросы.