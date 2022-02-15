Бот должен уметь: *Рассылка объявлений по списку групп истраниц на которые аккаунт подписан *Парсинг групп по критериям и заголовкам а также кол-ву подписчиков *Настройка рассылки по дате и времени, отложенная рассылка
Обработчик формы на js (отправка POST запроса в Битрикс24)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Есть 3 формы на сайте с одинаковыми полями (имя, номер телефона и чек бокс согласия с политикой)
2 в модальных окнах и одна на странице лендинга.
Они сверстаны но нет обработчика.
Нужно сделать обработчик формы на js который:
- Проверит поля на валидность и в случае не валидности подсветит соответствующее поле
- Отправит POST запрос в случае валидности полей в Битрикс 24 для создания лида. Т.е. на емайл ничего отправлять не нужно
- Выведет сообщение об успешной отправке (верстка есть) без перезагрузки страницы
- Защит от спама. Тут нужно обсудить, либо делаем скрытыми полями, либо через куки или другие варианты, но желательно без капчи в том числе и гуглкапчи. Этот момент нужно обсудить, тут главное чтобы работало.
- Ограничение поля телефона 20 символов только цифры, +, (), - причем символы +, (), - должны быть удалены при отправке в запросе
- Ограничение имени 30 символов
- Чек бокс согласия с ОПД всегда активен и деактивировать нельзя
Ссылка: https://kkk24.bitrix24.ru/rest/658/sdkhfsdehksl/crm.lead.add.json (ссылка для примера, исполнителю скину реальную)
{"fields":{"PHONE":{"0":{"VALUE":"НОМЕР ТЕЛЕФОНА ИЗ ФОРМЫ","VALUE_TYPE":"MOBILE"}},"SOURCE_ID":"UC_TV0LBK","TITLE":"Заявка с сайта SKYTELL ИМЯ ИЗ ФОРМЫ","NAME":"ИМЯ ИЗ ФОРМЫ"}}
Описание API https://dev.1c-bitrix.ru/rest_help/crm/leads/crm_lead_add.php
Изображения формы в разных состояниях в приложении. Верстку лендинга скину в исходниках.
Ну и требуется предварительная консультация так как с js обработчиками формы я еще не сталкивался, обычно php.
Возможно что то не учел тогда задавайте вопросы.
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