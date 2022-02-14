Инструмент для разметки полей на картинке

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка762 просмотра
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Есть проект на Laravel 8, Vuejs 3, Quasar и Docker. Имеется два кабинета - для клиента, сотрудника. Плюс админка. Функционала в проекте пока немного, так что разобраться будет легко. Есть программисты, которые помогут, если что.

Итак, необходимо в админку встроить следующий функционал:

- имеется около 30 документов (1-3 страницы). Каждая страница A4 в отдельном PNG файле как картинка (пример прикреплен). Необходимо сделать в админке проекта раздел со списком документов и возможность разметки каждой страницы каждого документа.

- Админ должен мочь размечать формуляры(картинки), т.е. выделять мышкой на картинках поля. Каждому такому полю нужно мочь задавать несколько свойств - ID, тип поля (цифровое, текстовое) и еще парочка свойств. Т.е. когда происходит выделение какой-то области на картинке, то можно задать для этой области какие-то свойства.

- разметка должна сохраняться в базу и система должна поддерживать последующее редактирование формуляров.

В дальнейшем в рамках следующей задачи нужно будет создать механизм ввода информации в эти поля. Т.е. будет подгружаться картинка, а на ней в размеченных местах размещаться поля для ввода информации.

Пример формуляра, который надо размечать, приложил.

2 года назад
vingrad
39 летГермания
18 лет в сервисе
Был
год назад
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