Программирование сайта на wordpress

Скопировать и адаптировать под нас (цвет, фото) код калькулятора https://autostate.com.ua/onlajn-kalkuljator-stoimosti-remonta-avto.html Код должен быть вставлен на сайт вордпресс (элементор) и работать корректно - отправлять заполненную форму с указанием выбранных параметров на заданную эл. почту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо запрограммировать сайт на wordpress (верстка готова).
функционал:
- услуги
- выполненные работы (с привязкой к услугам)
- отзывы (с привязкой к услугам)
- вопросы-ответы (с привязкой к услугам)
- статьи/блог (с привязкой к услугам)
- формы заявки
и т.п.
все подробности лучше обсудить в tg (в профиле).
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