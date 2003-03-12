Копирование и корректировка кода калькулятора

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1664 просмотра
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Скопировать и адаптировать под нас (цвет, фото) код калькулятора

https://autostate.com.ua/onlajn-kalkuljator-stoimosti-remonta-avto.html

Код должен быть вставлен на сайт вордпресс (элементор) и работать корректно - отправлять заполненную форму с указанием выбранных параметров на заданную эл. почту.

2 года назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
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