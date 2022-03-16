Преобразовывание html в js/сss при выводе на страницу (Wordpress)

Есть блог на вордпрессе. В нём часто используются конструкции типа

пункт

описание_пункта_из_одного_абзаца

Пример: https://evgenial.ru/thoughts_for_slimness/

Делаем, чтобы у посетителя эта конструкция преобразовалась в разворачивающийся блок (с содержимым из

...

...

) при клике по псевдо-ссылке (). При повторном щелчке - блок сворачивается. При щелчке по другому аналогичному блоку прежний должен остаться раскрытым.

Не преобразовываем, если:

Есть пустая строка между пунктом и описанием ( !nbsp; , , ). Пример:

пункт

!nbsp;

описание

Преобразование не должно выполняться в редакторе админки (то есть при редактировании всё должно выглядеть, как сейчас).

Изменение не должно затираться при очередном обновлении вордперсса.