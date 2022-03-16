У нас сервис поиска и подбора жилья для мигрантов на открытых источниках Нам нужно что бы с телеграм бота который парсит обьявления Спарсеные обьявления попали к нам на сайт Сайт построен на тильде Ближе.com
Преобразовывание html в js/сss при выводе на страницу (Wordpress)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть блог на вордпрессе. В нём часто используются конструкции типа
- пункт
описание_пункта_из_одного_абзаца
Пример: https://evgenial.ru/thoughts_for_slimness/
Делаем, чтобы у посетителя эта конструкция преобразовалась в разворачивающийся блок (с содержимым из
...) при клике по псевдо-ссылке (
Не преобразовываем, если:
- Есть пустая строка между пунктом и описанием (
!nbsp;, ,
- пункт
!nbsp;
описание
Преобразование не должно выполняться в редакторе админки (то есть при редактировании всё должно выглядеть, как сейчас).
Изменение не должно затираться при очередном обновлении вордперсса.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть сайт, сделанный на NextJS/Strapi Проблема - все скрипты, задействованные на сайте, подключаются на всех страницах - независимо от того нужны они там или нет. Задача - изменить код страниц таким образом, чтобы на каждой странице грузились только ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Слайдер должен работать так - юзер скроллит страницу вниз, доходит до слайдера - нормальный скролл прекращается, и каждый скролл - вверх или вниз, меняет слайды - вперёд или назад. Соответственно, если доходим до первого слайда (скроллим ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
На сайте нужно сделать Личный кабинет с доступом в формате хранилища, откуда можно скачивать отчеты, древовидная структура. Плюс первичная техническая поддержка, типо клиент заходит под своим логином паролем, нажимает кнопку подать заявку, пишет заявку (там ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, уважаемые разработчики! Есть задачка на создание простенького веб-приложения. Сценарий такой: - юзер попадает на страницу сайта - о нем мгновенно собирается информация, которая доступна из открытых источников -- IP-адрес -- Город -- Страна -- Провайдер -- Расширение экрана -- Девайс -- Браузер -- ...можно что-то добавить ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Есть браузерное расширение https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/подаркус/надо подобное реализовать на карточке товарапо сути на карточке обычно есть кнопки сравнить и добавить в список желаний, рядом будет размещена иконка/кнопка которая должна работать по аналогии с расширением.Решение должно быть максимально унифицированным, ...Закрыт2 года назад
настроить сортировку каталога [url=https://inspektorpraci.eu/rabota-v-polshe]Поиск отзывов о вакансиях и работе в Польше. (inspektorpraci.eu)[/url] так, чтобы новые записи были в началеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
При заполнении формы отзыва о фирме посетитель оставляет информацию о своей зарплате. Необходимо: 1. написать код, который бы выводил на сайт среднее значение зарплат из всех отзывов для данного работодателя за текущий год - предварительно отбросив ...Закрыт2 года назад
Как есть: счетчик отражает только действие 1 пользователя, который проставил свои галочки первым - любой следующий пользователь не может отразить свой выбор в тех полях, которыми воспользовался первый посетитель, потому что они уже заняты. 3 поля, ...Закрыт2 года назад