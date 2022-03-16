Преобразовывание html в js/сss при выводе на страницу (Wordpress)

$15
Веб-программированиеЗавершен4 заявки614 просмотров
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Есть блог на вордпрессе. В нём часто используются конструкции типа

  • пункт

описание_пункта_из_одного_абзаца

Пример: https://evgenial.ru/thoughts_for_slimness/

Делаем, чтобы у посетителя эта конструкция преобразовалась в разворачивающийся блок (с содержимым из

...

) при клике по псевдо-ссылке (
  • ...
    • ). При повторном щелчке - блок сворачивается. При щелчке по другому аналогичному блоку прежний должен остаться раскрытым.

    Не преобразовываем, если:

    • Есть пустая строка между пунктом и описанием (

      !nbsp;

      ,

      ,

      ). Пример:

    • пункт

    !nbsp;

    описание

    Преобразование не должно выполняться в редакторе админки (то есть при редактировании всё должно выглядеть, как сейчас).

    Изменение не должно затираться при очередном обновлении вордперсса.

    WordPressHTML
    2 года назад
    iamevgeniy
    Евгений 
    39 летРоссия
    15 лет в сервисе
    Был
    3 месяца назад
    Выбранный исполнитель
    smls
    48 летРоссия
    5 лет в сервисе
    Был
    месяц назад
    2 года назад
    $26
    1 день
    RUB
    Всё отлично, как всегда. Спасибо!
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