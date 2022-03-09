Добрый день, есть задача по селениум. Пишите те, кто имеет большой опыт работы с этой библиотекой.
Несколько правок на работающем проекте. React javascript.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
У нас есть проект https://bottalk.io/
Нам необходимо поправить несколько багов в этом проекте.
Фронт написан на react.
Кратко про задачи, если заинтересует, то выдам доступ в трелло с более подробным описанием, картинками и видео.
1. При нажатии на кнопку происходит запрос на сервер, и если получаем статус 403, происходит редирект на страницу, а должно всплывать popup окошко. Popup компонент уже есть и срабатывает на другие элементы.
2. Есть список статей, отображается в табличной верстке, стоит setInterval(updateList), при каждом обновлении список схлопывается, показывает спинер и после загрузки обратно заменяется списком. Эта же функция используется для первой загрузки списка при заходе на страницу. Надо чтобы при обновлении, спиннер не заменял весь список, а просто где-то показывался, а обновление проходило без схлопывания и отрисовки заново всей таблицы.
3. есть два текстовых поля, при нажатии поле превращается в инпут, при уходе с него курсора оно превращается обратно в span, и отправляется запрос на сохранение. Нужно добавить логику поведения, Если в поле определенный текст, то при нажатии после установки инпута выделить текст внутри. При определенных значениях не отправлять запрос на сервер и покрасить поля красной окантовой с выводом ошибки.
4. Добавить кнопки в редактор текста для быстрой вставки текстов. По подобию https://www.getwoord.com/ssml-editor
доступы в gitlab.com, локальное окружение на ноде, бэк локально поднимать не нужно, можно настроить на stage сервер.
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