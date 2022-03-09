Несколько правок на работающем проекте. React javascript.

$500
Веб-программированиеЗавершен1 заявка152 просмотра
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Добрый день.

У нас есть проект https://bottalk.io/

Нам необходимо поправить несколько багов в этом проекте.

Фронт написан на react.

Кратко про задачи, если заинтересует, то выдам доступ в трелло с более подробным описанием, картинками и видео.

1. При нажатии на кнопку происходит запрос на сервер, и если получаем статус 403, происходит редирект на страницу, а должно всплывать popup окошко. Popup компонент уже есть и срабатывает на другие элементы.

2. Есть список статей, отображается в табличной верстке, стоит setInterval(updateList), при каждом обновлении список схлопывается, показывает спинер и после загрузки обратно заменяется списком. Эта же функция используется для первой загрузки списка при заходе на страницу. Надо чтобы при обновлении, спиннер не заменял весь список, а просто где-то показывался, а обновление проходило без схлопывания и отрисовки заново всей таблицы.

3. есть два текстовых поля, при нажатии поле превращается в инпут, при уходе с него курсора оно превращается обратно в span, и отправляется запрос на сохранение. Нужно добавить логику поведения, Если в поле определенный текст, то при нажатии после установки инпута выделить текст внутри. При определенных значениях не отправлять запрос на сервер и покрасить поля красной окантовой с выводом ошибки.

4. Добавить кнопки в редактор текста для быстрой вставки текстов. По подобию https://www.getwoord.com/ssml-editor

доступы в gitlab.com, локальное окружение на ноде, бэк локально поднимать не нужно, можно настроить на stage сервер.

JavascriptReact
2 года назад
pivolan
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
uzer
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
2 года назад
$500
1 день
Отличный исполнитель. Быстро делает свою работу. Сразу приступил к заданию, задал уточняющие вопросы. Смог влиться в наш процесс работы. Готов был погрузиться в проект и работать по нашим правилам. Добавили его в менеджер задач, дали доступы в основной проект. Можно приглашать в живые проекты для развития и улучшения системы. Продолжили сотредничество на полставки.
Спасибо за интересную задачу, заказчик досконально разбирается в проекте и быстро ввел меня в его тонкости, приятно было поработать! надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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