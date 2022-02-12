Модулю битрикс

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки788 просмотров
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Есть браузерное расширение

https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/подаркус/надо подобное реализовать на карточке товарапо сути на карточке обычно есть кнопки сравнить и добавить в список желаний, рядом будет размещена иконка/кнопка которая должна работать по аналогии с расширением.Решение должно быть максимально унифицированным, и максимально простым в установке и добавлении.интересуют ориентировочный сроки и стоимость реализации.

2 года назад
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
14 дней назад