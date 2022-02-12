Личный кабинет на Битрикс

На сайте нужно сделать Личный кабинет с доступом в формате хранилища, откуда можно скачивать отчеты, древовидная структура. Плюс первичная техническая поддержка, типо клиент заходит под своим логином паролем, нажимает кнопку подать заявку, пишет заявку (там настраиваемый выбор, выбор темы и чтобы мы могли сами впоследствии менять перечень и названия тем выбора. Выбирает срочность задачи. Формирует заявку. Она автоматически определяется на сотрудника по принципу распределения, сотруднику приходит уведомление на почту и в Битрикс (наверняка можно).

От вас жду

1) Стоимость данной работы

2) Сроки реализации