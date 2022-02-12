Личный кабинет на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки838 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте нужно сделать Личный кабинет с доступом в формате хранилища, откуда можно скачивать отчеты, древовидная структура. Плюс первичная техническая поддержка, типо клиент заходит под своим логином паролем, нажимает кнопку подать заявку, пишет заявку (там настраиваемый выбор, выбор темы и чтобы мы могли сами впоследствии менять перечень и названия тем выбора. Выбирает срочность задачи. Формирует заявку. Она автоматически определяется на сотрудника по принципу распределения, сотруднику приходит уведомление на почту и в Битрикс (наверняка можно).

От вас жду

1) Стоимость данной работы

2) Сроки реализации

2 года назад
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
14 дней назад
  • Похожие заказы

  • Создать простой сервис анализа IP-пользователя

    Здравствуйте, уважаемые разработчики! Есть задачка на создание простенького веб-приложения. Сценарий такой: - юзер попадает на страницу сайта - о нем мгновенно собирается информация, которая доступна из открытых источников -- IP-адрес -- Город -- Страна -- Провайдер -- Расширение экрана -- Девайс -- Браузер -- ...можно что-то добавить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Модулю битрикс

    Есть браузерное расширение https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/подаркус/надо подобное реализовать на карточке товарапо сути на карточке обычно есть кнопки сравнить и добавить в список желаний, рядом будет размещена иконка/кнопка которая должна работать по аналогии с расширением.Решение должно быть максимально унифицированным, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сайт yii2 - вытянуть среднее значение зп за текущий / предыдущий годы

    При заполнении формы отзыва о фирме посетитель оставляет информацию о своей зарплате. Необходимо: 1. написать код, который бы выводил на сайт среднее значение зарплат из всех отзывов для данного работодателя за текущий год - предварительно отбросив ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сайт yii2 - исправить счетчик полезных / недостоверных отзывов

    Как есть: счетчик отражает только действие 1 пользователя, который проставил свои галочки первым - любой следующий пользователь не может отразить свой выбор в тех полях, которыми воспользовался первый посетитель, потому что они уже заняты. 3 поля, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Бот для постинга в вк

    В общем есть несколько групп, с открытыми стенами для публикации и поиска попутчиков в определеннном направлении. Задача такая:чтобы не постить в ручную одно и то же сообщение во всех группах и не повторять его через определённый ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Front-end админ панели (одна роль) на Angular.js

    $1000

    Есть полный дизайн админ-панели, нужно сделать фронт-энд часть одной роли, отмеченной в дизайне по названию страниц DISPATCHER (с возможностью масштабирования к другим ролям в дальнейшем и их поддержки, доработки новых фич - постоянное сотрудничество).[url=https://www.figma.com/file/LCJOMuExx5wxrJG3LeM784/SOLAI-WEBLANCER]https://www.figma.com/file/LCJOMuExx5wxrJG3LeM784/SOLAI-WEBLANCER[/url] - ...

    Angular
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад