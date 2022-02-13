Работа с сайтом

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки633 просмотра
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У нас сервис поиска и подбора жилья для мигрантов на открытых источниках 

Нам нужно что бы с телеграм бота который парсит обьявления 

Спарсеные обьявления попали к нам на сайт 

Сайт построен на  тильде 

Ближе.com

2 года назад
Olegpaketov
29 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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