создать интерфейс для сайт
Необходимо разработать клиентскую часть SPA приложения.
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Необходимо разработать клиентскую часть SPA приложения.
Требуемые навыки и знания:
- Опыт разработки от 3 лет
- Хорошее знание нативного JavaScript
- React.js (React Hooks, JSX)
- Менеджер состояний (Redux)
- Фреймворк Next.js
- Умение делать качественную кроссбраузерную верстку HTML5/CSS3 (без адаптации и IE)
- Интеграция клиентской части приложения с серверной (REST API)
- Возможно понадобится (WebSocket)
- Задачи ведутся в Jira.
- Работаем с Git (BitBucket).
- Для макетов используем Figma.
Так будет выглядеть продукт https://drive.google.com/file/d/1hYwlh-WpYS_AevGa3CFHuZrn-98XncRY/view?usp=sharing
Разрабатывать движок BPMN (диаграммы) не нужно, используется движок https://bpmn.io/toolkit/bpmn-js/ (уже прикручен)
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