Написать логику (скрипт) для бота

Нужно отпарсить олх ссылку впорядке 3800 обялвений. есть только 500 грн. к сожалению, нет возможности дать больше
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Ищу специалиста для написания полноценного скрипта для бота сайта primedice. Язык программирования Java или Lua. Примеры готовых скриптов для данного бота можно просмотреть на сайте https://bot.seuntjie.com/scripts.aspx?id=3 в разделе Скрипты
Есть сайт казино, для которого уже написан бот, который сам проставляет ставки по заранее выбранным параметрам (сумма начальной ставки, шанс выигрыша, ставки по сериям и тд), в этом боте есть раздел Programmer mode (описание данного раздела https://bot.seuntjie.com/ProgrammerMode.aspx), где можно писать скрипты по своим идеям и задумкам (например, чтобы после череды определенных серий выпадения чисел, делалась ставка или повышалась сумма ставки и тд).
Ниже прикрепляю скрин, на котором показан простейший скрипт для игры в казино с помощью бота, его суть: делается ставка, если выигрыш, то следующая ставка равна изначальной (базовой), если проигрыш, то сумма проигранной ставки умножается на 2 (множитель) и так далее до выигрыша. Это простейшее устройство, мне необходимо сделать кое-что более сложное
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