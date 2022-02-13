Создать интерфейс

Добрый день. Ищу специалиста для написания полноценного скрипта для бота сайта primedice. Язык программирования Java или Lua. Примеры готовых скриптов для данного бота можно просмотреть на сайте [url=https://freelancehunt.work/out/https%3A%2F%2Ffreelancehunt.work%2Fout%2Fhttps%253A%252F%252Ffreelancehunt.work%252Fout%252Fhttps%25253A%25252F%25252Fbot.seuntjie.com%25252Fscripts.aspx%25253Fid%25253D3]https://bot.seuntjie.com/scripts.aspx?id=3[/url] в разделе Скрипты Есть сайт казино, для которого ...
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