Нужно разработать платформу по онлайн обучению наподобие skillbox.ru, gb.ru

Но не такое сложное и объемное, без эквайеринга. Для корпоративных нужд. Чтобы клиенты компании могли заходить на платформу в ЛК, там выбирать курсы, просматривать их, оставлять комментарии. Чат. 500 пользователей макс.

Жду предложений по цене и срокам и на чем можно реализовать.