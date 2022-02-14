Разработать платформу

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок564 просмотра
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Нужно разработать платформу по онлайн обучению наподобие skillbox.ru, gb.ru

 Но не такое сложное и объемное, без эквайеринга. Для корпоративных нужд. Чтобы клиенты компании могли заходить на платформу в ЛК, там выбирать курсы, просматривать их, оставлять комментарии. Чат. 500 пользователей макс.

Жду предложений по цене и срокам и на чем можно реализовать.

2 года назад
Snow_Show
Валерия 
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад